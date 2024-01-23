Исследование: Спрос на покупку дач перестал зависеть от сезона
Спрос на загородную недвижимость в РФ перестал быть сезонным, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Жилфонд».
С мая по август 2020 года доля сделок с объектами индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составляла 8,5%. С ноября по февраль спрос упал до 4%. Однако к январе 2024 года показатель зимних продаж фактически достиг среднего значения за летний период и составил 14%.
«Начал формироваться устойчивый тренд на загородный дом в качестве второго жилья, при этом многие просто решают перебраться жить за город на постоянной основе», — пояснил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский.
Спрос на покупку загородного жилья дополнительно стимулируют и льготные ипотечные программы. При этом покупатели стараются получить кредит до начала сезона, чтобы уложится в сроки и сохранить низкую ставку, сообщает издание.
Ранее стало известно, что стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%. Заметнее всего выросли цены в республике Алтай. Также высокие показатели прироста зафиксированы в Чувашии и Курганской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru