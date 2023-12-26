За 2023 год спрос на дачи сократился на 10%
В 2023 году спрос на дачи сократился в России на 10%, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».
При этом спрос на дома увеличился на 5%. Также на 7% выросла заинтересованность россиян в таунхаусах. Самые дорогие объекты недвижимости расположены в Подмосковье, их средняя стоимость составляет 8 миллионов руб. Дорогие загородные дома обнаружены также в Дагестане и Калининградской области, их стоимость эксперты оценивают в среднем в 6,5 млн руб. Наиболее бюджетную недвижимость можно купить в Кировской (750 тыс. руб.), Ульяновской и Смоленской областях (950 тыс. руб.)
При этом дачи обходятся дешевле. Самые дорогие подобные объекты находятся в Дагестане (3 млн руб.) Наиболее низкие цены зафиксированы в Удмуртии (300 тыс. руб.) и Кировской области (360 тыс. руб.).
Ранее эксперты «Авито Недвижимости» сообщали о том, что спрос на загородную недвижимость в Подмосковье по итогам лета 2023 года сократился на 4,4%. В отрасли говорят о снижении интереса покупателей к такому формату недвижимости на 10-20%, передает «Радиоточка НСН».
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