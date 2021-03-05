Исследование: Россия впервые за постсоветский период перенесла кризис лучше других стран

Россия впервые за постсоветский период пережила финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, лучше, чем остальной мир в целом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов института «Центр развития» Высшей школы экономики по итогам макроэкономического исследования.

Росстат: ВВП в 2020 году снизился на 3,1%

Отмечается, что глобальная экономика в результате пандемии в прошлом году упала в среднем на 3,5%. При этом ВВП России сократился на 3,1%, что меньше прогноза.

В январе Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП в России в 2021 году на 2,6%.

Как указано в прогнозе по развитию мировой экономики, экономика страны — крупнейшая в европейском и центральноазиатском регионе, однако ускорение экономического роста будет небольшим.

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ФОТО: Gerd Altmann//Pixabay
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