Всемирный банк дал прогноз по росту российского ВВП

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП в России в 2021 году на 2,6%, сообщает РИА Новости.

Как указано в прогнозе по развитию мировой экономики, экономика страны — крупнейшая в европейском и центральноазиатском регионе, однако ускорение экономического роста будет небольшим.

При этом в 2022 году рост российского ВВП ускорится до 3%.

Отмечается, что экономический рост связан с борьбой с пандемией коронавируса. По данным Всемирного банка, росту ВВП поспособствует вакцинация, меры экономической поддержки, а также увеличение цен на промышленное сырьё.

