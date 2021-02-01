Росстат: ВВП в 2020 году снизился на 3,1%
Российский ВВП в 2020 году согласно первой оценке Росстата снизился на 3,1%. Данные опубликованы на сайте службы статистики.
Снижение связано с ограничениями, введёнными в стране из-за пандемии коронавируса, а также падением в мире спроса на энергоресурсы.
Отмечается, что номинальный объем ВВП составил 106 606,6 млрд рублей.
«На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%)», — говорится в сообщении.
При этом ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение российского ВВП до 3,9% по итогам 2020 года.
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