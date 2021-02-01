Росстат: ВВП в 2020 году снизился на 3,1%

Отмечается, что номинальный объем ВВП составил 106 606,6 млрд рублей.

«На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%)», — говорится в сообщении.

При этом ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение российского ВВП до 3,9% по итогам 2020 года.

