Исследование: повседневные товары подорожали на 14%
Цены на продукты и товары повседневного спроса в России стал дороже за год на 14%, по сравнению с октябрем 2020 года и октябрем прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».
В перечень оцениваемых товаров вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие продукты питания. Из непродуктовых товаров учитывались разные виды одежды, а также обувь, детские товары и прочее. Так как множество продуктов на рынке являются импортными, то темп повышения цен в этом году обусловлен ростом курса валют, говорится в исследовании. Однако, скидки большинства магазинов в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы.
Как стало известно, Росстат в 2021 году собирается применять новую методику для расчета инфляции.
Теперь данные по «миллионам» цен будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, что повысит доверие к официальной статистике.
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