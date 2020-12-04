Исследование: повседневные товары подорожали на 14%

Цены на продукты и товары повседневного спроса в России стал дороже за год на 14%, по сравнению с октябрем 2020 года и октябрем прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

В перечень оцениваемых товаров вошли мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие продукты питания. Из непродуктовых товаров учитывались разные виды одежды, а также обувь, детские товары и прочее. Так как множество продуктов на рынке являются импортными, то темп повышения цен в этом году обусловлен ростом курса валют, говорится в исследовании. Однако, скидки большинства магазинов в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы.