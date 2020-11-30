Росстат изменит методику подсчета инфляции

Росстат в 2021 году собирается применять новую методику для расчета инфляции. Теперь данные по «миллионам» цен будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, что повысит доверие к официальной статистике, сообщает РБК.



В настоящее время более 1 тысячи сотрудников статистической службы собирают данные о ценах для того, чтобы рассчитать инфляцию, вручную. Каждый месяц они исследуют порядка 400 товаров и около 120 услуг, собирают 700 тысяч ценовых котировок.