Росстат изменит методику подсчета инфляции
Росстат в 2021 году собирается применять новую методику для расчета инфляции. Теперь данные по «миллионам» цен будут собираться с помощью контрольно-кассовой техники, что повысит доверие к официальной статистике, сообщает РБК.
В настоящее время более 1 тысячи сотрудников статистической службы собирают данные о ценах для того, чтобы рассчитать инфляцию, вручную. Каждый месяц они исследуют порядка 400 товаров и около 120 услуг, собирают 700 тысяч ценовых котировок.
Предполагается, что новый метод позволит увеличить число ценовых котировок до нескольких миллионов, а охват товаров увеличится до 1 тысячи.
О том, что будет с ценами на основные группы товаров и услуги в последние недели перед Новым годом и в перспективе 2021 года и как лучше спланировать финансы, пишет «Газета.Ru».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru