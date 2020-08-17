Личная инфляция россиян оказалась выше официальной
Данные аналитиков по инфляции за июль 2020 года разошлись с подсчётами Росстата. Официально инфляция в прошлом месяце составила 0,35%, однако эксперты исследовательского холдинга «Ромир» оценивают «личную инфляцию» россиян за тот же период в 1,36%, пишет РБК.
Рассчитываемый «Ромиром» статистический индекс – дефлятор – показывает реальные изменения общего уровня цен на основании данных о реальных покупках по реальным ценам.
Рост показателя в июле эксперты связывают с увеличением главных статей расходов покупателей. Так, цены на ЖКХ выросли на 2,28%, цены на товары – 1,24%, цены на бензин – на 0,84%.
В августе Росстат впервые в этом году зафиксировал снижение цен.
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