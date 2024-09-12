Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров

Индекс рассчитывается как отношение средней заработной платы к средней стоимости бургеров. Авторы исследования выбрали за основу три самых популярных бургера в сетях «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King и вывели среднюю стоимость за один условный бургер.

Уточняется, что в первой половине 2024 года «индекс бургера» в целом по России вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. При этом в Москве показатель, напротив, снизился на 3%.

Среди федеральных округов наилучшие результаты продемонстрировал Центральный федеральный округ: в первом полугодии 2024 года его жители могли позволить себе 585 бургеров. Далее в рейтинге следуют Северо-Западный и Уральский федеральные округа, где можно было купить 517 и 505 бургеров соответственно. В Сибирском федеральном округе на зарплату можно было приобрести 416 сэндвичей, в Приволжском — 362, а Южном — 347. Замыкает рейтинг Северо-Кавказский федеральный округ (279 бургеров, отставание на 110%).

Ранее сообщалось, что растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года. Как пояснил «Радиоточке НСН» вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов, к тенденции привело вынужденное повышение стоимости товаров на 15-30%.

