ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и масло

Согласно данным, ФАС направила письма крупнейшим производителям вышеуказанной продукции во всех регионах страны. Отмечается, что предприятия должны предоставлять в службу информацию о планируемых повышениях оптово-отпускных цен до конца года.

Так, на основе полученных данных ФАС проведет анализ. Подчеркивается, что при выявлении необоснованного повышения цен служба предпримет меры антимонопольного реагирования.

Ранее Росстат сообщил, что в России наблюдается снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, с 20 по 26 августа стоимость свеклы уменьшилась на 4%, моркови — на 3,5%, тогда как огурцы подорожали на 3,4%, передает «Радиоточка НСН».

