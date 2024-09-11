ФАС проверит правомерность оптовых цен на хлеб, муку и масло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступит к анализу обоснованности оптово-отпускных цен на муку, хлеб и сливочное масло. Об этом говорится в сообщении службы.

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Согласно данным, ФАС направила письма крупнейшим производителям вышеуказанной продукции во всех регионах страны. Отмечается, что предприятия должны предоставлять в службу информацию о планируемых повышениях оптово-отпускных цен до конца года.

Так, на основе полученных данных ФАС проведет анализ. Подчеркивается, что при выявлении необоснованного повышения цен служба предпримет меры антимонопольного реагирования.

Ранее Росстат сообщил, что в России наблюдается снижение цен на плодоовощную продукцию. В частности, с 20 по 26 августа стоимость свеклы уменьшилась на 4%, моркови — на 3,5%, тогда как огурцы подорожали на 3,4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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