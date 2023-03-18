Исследование: «Корзина счастья» обойдется россиянам в 655 - 683 рублей

Россиянам придется потратить на продуктовую «корзину счастья», в которую вошли продукты с высоким содержанием отвечающего за выработку серотонина триптофана, от 655 до 683 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса доставки «Сбермаркет».

Глава «Росчайкофе» объяснил падение спроса на кофе у россиян

В набор, способствующий улучшению настроения, вошли темный шоколад, орехи, бананы, сыр.

Как отмечается в материале, с января по 15 марта продажи сыра увеличились на 129%, орехов — на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом на горький шоколад приходится покупка каждой 17-й плитки лакомства.

Между тем компания «Платформа ОФД» сообщила, что в России снизился спрос на кофе: с начала года он упал на 18%.

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ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
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