Исследование: «Корзина счастья» обойдется россиянам в 655 - 683 рублей
Россиянам придется потратить на продуктовую «корзину счастья», в которую вошли продукты с высоким содержанием отвечающего за выработку серотонина триптофана, от 655 до 683 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса доставки «Сбермаркет».
В набор, способствующий улучшению настроения, вошли темный шоколад, орехи, бананы, сыр.
Как отмечается в материале, с января по 15 марта продажи сыра увеличились на 129%, орехов — на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом на горький шоколад приходится покупка каждой 17-й плитки лакомства.
Между тем компания «Платформа ОФД» сообщила, что в России снизился спрос на кофе: с начала года он упал на 18%.
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