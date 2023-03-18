Исследование: «Корзина счастья» обойдется россиянам в 655 - 683 рублей

В набор, способствующий улучшению настроения, вошли темный шоколад, орехи, бананы, сыр.

Как отмечается в материале, с января по 15 марта продажи сыра увеличились на 129%, орехов — на 9% по сравнению с прошлым годом. При этом на горький шоколад приходится покупка каждой 17-й плитки лакомства.

Между тем компания «Платформа ОФД» сообщила, что в России снизился спрос на кофе: с начала года он упал на 18%.

