Испугались заранее. Германия топчется в ожидании экономического спада

Агентство Bloomberg сообщило об угрозе Германии из-за общего падения мировой экономики на фоне международных торговых споров и падения спроса. В ФРГ пока не наблюдается рост безработицы, однако спрос на новых сотрудников в компаниях уменьшился. Отмечается, что ожидания немецкого бизнеса упали до самых низких значений за последние десять лет.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что пока дела в Германии обстоят неплохо, особенно на фоне остальных европейских государств. Однако в обозримом будущем стране придется столкнуться с серьезными проблемами.

«Я думаю, что это чисто психологический фактор. Фирмы озабочены тем, что мировая экономика не будет так же расти. Наоборот, в больших регионах будет рецессия, поэтому они готовятся к более плохим временам. Но все же безработица в Германии на рекордно низком уровне, по-прежнему Германия очень выигрывает от своего положения внутри Европейского союза. А вот другим странам внутри ЕС становится хуже, социальные системы еще не в коллапсе, как в Греции, но проходят очень трудные времена. Говорят, что немецкая экономика уже не растет так, как думали, но все равно в Европе Германия пока выглядит удовлетворительно», - сказал он.

Рар отметил, что проблемы экономики Германии не связаны напрямую с состоянием здоровья канцлера Ангелы Меркель, однако без политики все же не обошлось.