Испугались заранее. Германия топчется в ожидании экономического спада
Немецкий политолог Александр Рар рассказал в эфире НСН, с какими трудностями в ближайшее время придется столкнуться экономике ФРГ.
Агентство Bloomberg сообщило об угрозе Германии из-за общего падения мировой экономики на фоне международных торговых споров и падения спроса. В ФРГ пока не наблюдается рост безработицы, однако спрос на новых сотрудников в компаниях уменьшился. Отмечается, что ожидания немецкого бизнеса упали до самых низких значений за последние десять лет.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что пока дела в Германии обстоят неплохо, особенно на фоне остальных европейских государств. Однако в обозримом будущем стране придется столкнуться с серьезными проблемами.
«Я думаю, что это чисто психологический фактор. Фирмы озабочены тем, что мировая экономика не будет так же расти. Наоборот, в больших регионах будет рецессия, поэтому они готовятся к более плохим временам. Но все же безработица в Германии на рекордно низком уровне, по-прежнему Германия очень выигрывает от своего положения внутри Европейского союза. А вот другим странам внутри ЕС становится хуже, социальные системы еще не в коллапсе, как в Греции, но проходят очень трудные времена. Говорят, что немецкая экономика уже не растет так, как думали, но все равно в Европе Германия пока выглядит удовлетворительно», - сказал он.
Рар отметил, что проблемы экономики Германии не связаны напрямую с состоянием здоровья канцлера Ангелы Меркель, однако без политики все же не обошлось.
«У нас экономика не настолько связана с политикой. Вся система уже давно создана. Главная проблема сейчас для правительства - это на земельном уровне найти инвестиции. Поэтому в восточных землях, в бывшей ГДР, все министры выступают за отмену санкций в отношении России, они от этого много потеряли», - подчеркнул политолог.
Собеседник НСН также отметил, что перед Германией в скором времени остро встанет вопрос пенсионного обеспечения.
«Лет через 10-15 появится гигантская армия пенсионеров, людей, которые в 65-67 лет будут уходить на пенсию. Это так называемое поколение бэби-бума во время 60-х годов. Вопрос в том, как социальная система сможет их обеспечить. Это самая большая головная боль», - заявил Рар.
Ранее Рар в эфире НСН уже рассказывал, почему восточные немцы выступают за крепкие отношения с Россией на порядок больше, чем западные.
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