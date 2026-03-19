Путин заявил о росте числа коррупционных преступлений в России

В России в 2025 году выросло количество преступлений коррупционной направленности. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России он уточнил, что рост составил 12,3%.

«Основное внимание следует уделить защите бюджетных средств... средств, которые идут на оборонзаказ и расширение мощности ОПК», - добавил глава государства.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

