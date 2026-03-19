Путин заявил о росте числа коррупционных преступлений в России
19 марта 202617:04
В России в 2025 году выросло количество преступлений коррупционной направленности. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России он уточнил, что рост составил 12,3%.
«Основное внимание следует уделить защите бюджетных средств... средств, которые идут на оборонзаказ и расширение мощности ОПК», - добавил глава государства.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил конфисковывать все имущество коррупционеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МВД: Задержан мужчину, совершивший противоправные действия в банке в Москве
- «На карьере жизнь не заканчивается»: Костомаров о деталях биографического фильма
- Путин призвал решительно противодействовать экстремизму и терроризму
- Путин заявил о росте числа коррупционных преступлений в России
- Россиянам раскрыли содержимое первого автомобиля Volga
- Москалькова заявила о подготовке новых обменов между РФ и Украиной
- «На коленях не приползут»: Почему невозможно мирное воссоединение Тайваня и Китая
- Глава Пентагона заявил, что США не должны отдавать свои боеприпасы Украине
- Белый костюм: Кинолог напомнил, как защитить питомца от клещей
- СМИ: Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях