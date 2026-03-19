Глава Пентагона заявил, что США не должны отдавать свои боеприпасы Украине
19 марта 202616:31
США всё ещё имеют дело с созданной Джо Байденом ситуацией, когда американские боеприпасы истощаются из-за отправки их Украине. Как пишет RT, об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Каждый раз... когда мы рассматриваем любую проблему, с которой сталкиваемся, всё сводится к одному: отправьте это Украине», - указал он.
Хегсет отметил, что в настоящее время США следует использовать свои боеприпасы «в своих собственных интересах».
Ранее глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
