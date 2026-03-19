СМИ: Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях
Массовые увольнения начались в редакции RTVI. Об этом со ссылкой на источники в редакции издания сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что речь идёт о диджитал-редакции, в который входят информационный отдел, спецкоры, бильд-редакторы, СММ. По состоянию на 19 марта уже сокращены более 20 сотрудников, однако это не окончательные данные.
Собеседники издания также указали, что свой пост покинет главный редактор сайта.
«Новых руководителей не представили. Нет даже примерного плана работы урезанным составом, хотя очевидно, что прежний формат физически невозможен. Судя по всему, телеканал эта чистка (пока) не затронула», — заключили источники.
Ранее начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося заявила, что рост числа увольнений в России к концу 2025 года связан с адаптацией бизнеса к новым экономическим условиям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам раскрыли содержимое первого автомобиля Volga
- Москалькова заявила о подготовке новых обменов между РФ и Украиной
- «На коленях не приползут»: Почему невозможно мирное воссоединение Тайваня и Китая
- Глава Пентагона заявил, что США не должны отдавать свои боеприпасы Украине
- Белый костюм: Кинолог напомнил, как защитить питомца от клещей
- СМИ: Сотрудники RTVI сообщили о массовых увольнениях
- В Анапе из опасной зоны исключили восемь галечных пляжей
- Идея разрешить отбывать срок в СИЗО вместо колонии поможет москвичам
- Военный эксперт Матвийчук оценил запас беспилотников у ВСУ
- Песков: Последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир