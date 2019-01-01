Рар: Немцы стали интересоваться, может ли Меркель продолжать работу

За последние три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на следующей неделе отметит 65-летие, трижды случались приступы сильной дрожи на публике. На встрече с премьером Дании Метте Фредериксен Меркель даже пришлось слушать гимны стран сидя, сообщила газета Welt. СМИ отмечают, что протокол был изменен специально по желанию канцлера. Последний приступ случился во вторник, 10 июля, на встрече с финским премьером Антти Ринне. Тремор продлился менее минуты и был менее сильным, чем предыдущие. Причины недуга Меркель до сих пор не раскрываются.

В западных СМИ все чаще звучит вопрос: «Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?». Об этом в эфире НСН сообщил немецкий политолог Александр Рар.

«Напряжения нет, но есть любопытство. Она же не при смерти. Люди, конечно, интересуются, что это за болезнь. Ее врачи информацию не кладут на стол, сама она говорит, что здорова. Это все неприятно, в первую очередь для нее. С каждым разом возникает много вопросов. Я бы не сказал, что это комментируется с какой-то истерикой или призывами, чтобы она уходила в отставку. Пока на это все смотрят, замечают, задают абсолютно легитимные вопросы: работоспособно ли первое лицо Германии. Ну и ждут развития», — рассказал политолог.