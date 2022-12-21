СМИ: Россия и Иран вложат миллиарды долларов в новый торговый коридор

Россия и Иран ведут работу по созданию нового трансконтинентального торгового коридора от востока Европы до Индийского океана протяженностью три тысячи километров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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Отмечается, что эксперты оценивают вложение в проект до 25 миллиардов долларов. Агентство указывает, что Москва хочет установить круглогодичное водное сообщение между Азовским и Каспийским морями, расширив существующие судоходные каналы, а Тегеран расширяет железнодорожную сеть до иранского порта Чабахар на побережье Оманского залива. Таким образом, новый маршрут позволит России и Ирану сократить существующие маршруты, которые идут в обход Европы, через Средиземное море и Суэцкий канал, на «тысячи километров».

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявлял, что создание коридора Север-Юг должно помочь России решить логистические проблемы, вызванные санкциями, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИранРоссия
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