Изъятие Белоруссией технологической нефти не отразится на транзите

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что это значит для России.

«Это техническая история, связанная с технологией поддержания перекачки нефти. То есть прямого изъятия нефти, которая идет на экспорт, не возникает. С учетом текущей договоренности между президентами, проблемы как таковой нет. Если это и было, то в январе, и на объемы, которые необходимы для минимального поддержания производственных процессов», - сказал он.

Отметим, что в «Транснефти» сообщили, что на транзите это не скажется, однако приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.

