Изъятие Белоруссией технологической нефти не отразится на транзите

11 февраля 202017:20
Георгий Гагарин

Директор Фонда энергетического развития в эфире НСН объяснил, что означает забор технологической нефти для России.



Компенсировать недостаток поставкок нефти из России в Белоруссии решили за счет технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из трубопровода «Дружба». Об этом сообщили представители «Белнефтехима».

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил, что это значит для России.

«Это техническая история, связанная с технологией поддержания перекачки нефти. То есть прямого изъятия нефти, которая идет на экспорт, не возникает. С учетом текущей договоренности между президентами, проблемы как таковой нет. Если это и было, то в январе, и на объемы, которые необходимы для минимального поддержания производственных процессов», - сказал он.

Отметим, что в «Транснефти» сообщили, что на транзите это не скажется, однако приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.

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Фото: РИА Новости
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