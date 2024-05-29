«Срок жизни»: Bosch и Philips не готовы терять российский рынок

На российском рынке начала появляться бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, подобные товары уже доступны на маркетплейсах и в сети магазинов электроники. При этом отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в РФ. По словам Белякова, такое решение иностранных компаний можно объяснить нежеланием терять российских потребителей.

«В России большой капиталоемкий рынок, конечно, компании не хотят его терять. Замещение в таких сегментах, как техника или одежда, происходит быстро. Есть такая особенность потребительского поведения – если человек не видит бренд, который еще вчера казался ему знакомым и популярным, через месяц он о нем уже забывает. Маркетинговые службы всех ведущих компаний отслеживают тенденцию. Насколько быстро и как будут возвращать свою продукцию – я сказать не готов. Но китайские производители стремительно осваивают технологию производства и качество сервиса по обслуживанию. Срок жизни технологий сокращается, производить начинают уметь все. Это важный фактор, который заставляет вернуться на рынок», - заявил он.