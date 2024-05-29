«Срок жизни»: Bosch и Philips не готовы терять российский рынок
Продажи в РФ зарубежной бытовой техники, которая предназначалась для других стран, демонстрируют заинтересованность производителя в российских потребителях, сообщил НСН экс-глава АКОРТ Сергей Беляков.
Иностранные производители бытовой техники, покинувшие Россию, не готовы терять привлекательный рынок, рассказал в интервью НСН экономист, экс-глава АКОРТ Сергей Беляков.
На российском рынке начала появляться бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, произведенная для украинского рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, подобные товары уже доступны на маркетплейсах и в сети магазинов электроники. При этом отгрузки идут через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных вендоров для сохранения позиций в РФ. По словам Белякова, такое решение иностранных компаний можно объяснить нежеланием терять российских потребителей.
«В России большой капиталоемкий рынок, конечно, компании не хотят его терять. Замещение в таких сегментах, как техника или одежда, происходит быстро. Есть такая особенность потребительского поведения – если человек не видит бренд, который еще вчера казался ему знакомым и популярным, через месяц он о нем уже забывает. Маркетинговые службы всех ведущих компаний отслеживают тенденцию. Насколько быстро и как будут возвращать свою продукцию – я сказать не готов. Но китайские производители стремительно осваивают технологию производства и качество сервиса по обслуживанию. Срок жизни технологий сокращается, производить начинают уметь все. Это важный фактор, который заставляет вернуться на рынок», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, в первую очередь в России может появиться иностранная бытовая техника небольшого размера.
«По бытовому опыту могу сказать, что чаще всего завозят чайники, пылесосы. Техника, которая предназначалась для рынка другой страны, по качеству не будет отличаться от той, что ранее была доступна в России. Но инструкция к технике всегда идет на языке той страны, куда она поставляется, меняется код назначения страны. Наверное, будет не бесшовная модель обслуживания, но с мелкой бытовой техникой вряд ли будут серьезные проблемы. Думаю, стоимость будет на уровне рынка – никто себе в убыток торговать не будет», - подытожил эксперт.
Ранее сообщалось, что Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки техники в Россию. Продавцы не исключили, что продукция этих брендов может полностью исчезнуть из магазинов, напоминает «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Защита обжаловала отказ суда о переводе генерала Попова под домашний арест
- СК завел дело после взрыва газового баллона в гостинице в Чебоксарах
- СМИ: С блогера Mellstroy намерены взыскать 10 миллионов рублей
- СМИ: Трамп может сделать Маска своим советником в случае победы на выборах
- Россия закрыла публикацию данных о производстве бензина
- Роскачество: Чистить кондиционер нужно не реже одного раза в год
- СМИ: Актер Александр Михайлов госпитализирован в Чите
- В Черном море уничтожили безэкипажный катер ВМС Украины
- Врач рассказала, почему водители-аллергики провоцируют опасные ситуации на дорогах
- Минздрав утвердил клинические исследования препарата от рака «Трабедерсен»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru