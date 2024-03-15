Минпромторг допустил включение Tefal и Rowenta в список параллельного импорта

Бренды включат в перечень в случае прекращения поставок и при поддержке расширения списка со стороны органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, сообщил Минпромторг.

В ведомстве указали, что находятся в тесном контакте с бизнесом и оперативно обрабатывают информацию по вопросу поставок промышленной продукции в Россию.

Как сообщала газета «Коммерсант», Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки техники в Россию. Продавцы не исключили, что продукция этих брендов может полностью исчезнуть из магазинов, передает «Радиоточка НСН».

