Минпромторг допустил включение Tefal и Rowenta в список параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли РФ готово рассмотреть вопрос о включении брендов Tefal и Rowenta в список товаров для параллельного импорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Бренды включат в перечень в случае прекращения поставок и при поддержке расширения списка со стороны органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, сообщил Минпромторг.

В ведомстве указали, что находятся в тесном контакте с бизнесом и оперативно обрабатывают информацию по вопросу поставок промышленной продукции в Россию.

Как сообщала газета «Коммерсант», Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки техники в Россию. Продавцы не исключили, что продукция этих брендов может полностью исчезнуть из магазинов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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