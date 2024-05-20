Ипотеку с 2001 года взяли почти 17 миллионов россиян

Около 17 миллионов граждан России взяли кредиты на приобретение жилья с 2001 года. Такую статистику озвучил руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко. Глава финансового института развития в жилищной сфере РФ выступил с докладом на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Согласно данным Центробанка, за первые три месяца текущего года кредитные организации выдали ипотечные жилищные кредиты на сумму 1 трлн 51,9 млрд рублей. Показатель оказался на 17,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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При этом, чистая прибыль ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал выросла в три раза к январю – марту 2023 года. По данным Мутко, она составила 16,7 млрд рублей.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что увеличение ставки по семейной ипотеке с 6% до 12% для семей с детьми старше шести лет не поможет «отсечь» инвесторов от тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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