Ипотеку с 2001 года взяли почти 17 миллионов россиян

Около 17 миллионов граждан России взяли кредиты на приобретение жилья с 2001 года. Такую статистику озвучил руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко. Глава финансового института развития в жилищной сфере РФ выступил с докладом на заседании президиума фракции «Единая Россия».

Согласно данным Центробанка, за первые три месяца текущего года кредитные организации выдали ипотечные жилищные кредиты на сумму 1 трлн 51,9 млрд рублей. Показатель оказался на 17,4% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.