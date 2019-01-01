Экономист рассудил спор Орешкина и Набиуллиной

Набиуллина и Орешкин поспорили из-за бедности россиян. Темпы роста потребительского кредитования превышают темпы роста доходов населения и создают риск спада в экономике России уже в 2021 году, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что темпы роста потребительского кредитования в России высокие, но не выше, чем у ипотеки. В связи с этим она не видит риск для финансовой стабильности. «Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни», — сказала глава ЦБ. По ее словам, нужно думать о том, как увеличить темпы роста доходов россиян и решить проблему с занятостью.

Экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что рецессия может наступить очень быстро, если убрать в качестве опоры домашних хозяйств потребительское кредитование.

«Спорщики правы по-своему. С одной стороны, у нас, действительно, можно еще наращивать кредитование, особенно если снижать цену кредита. Домашние хозяйства в состоянии набрать еще больше долгов и еще увеличить потребление, особенно недвижимости. И это может быть основой для дальнейшего экономического оживления. С другой стороны, кредит не может быть основой для экономического роста. С Орешкиным можно согласиться. Но что кроме кредита? Если ничего больше не предлагается, если государство не посылает рынку сигналы о повышении оплаты труда, если в государственной сфере не создается большого количества неплохих рабочих мест, то кредит остается едва ли не главным внутренним стимулом для экономического роста и расширения потребления. И это действительно опасно», - отметил эксперт.