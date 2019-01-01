Экономист рассудил спор Орешкина и Набиуллиной
Экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что власть увидела проблему и будет вынуждена принимать действия для ее решения.
Набиуллина и Орешкин поспорили из-за бедности россиян. Темпы роста потребительского кредитования превышают темпы роста доходов населения и создают риск спада в экономике России уже в 2021 году, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что темпы роста потребительского кредитования в России высокие, но не выше, чем у ипотеки. В связи с этим она не видит риск для финансовой стабильности. «Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни», — сказала глава ЦБ. По ее словам, нужно думать о том, как увеличить темпы роста доходов россиян и решить проблему с занятостью.
Экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что рецессия может наступить очень быстро, если убрать в качестве опоры домашних хозяйств потребительское кредитование.
«Спорщики правы по-своему. С одной стороны, у нас, действительно, можно еще наращивать кредитование, особенно если снижать цену кредита. Домашние хозяйства в состоянии набрать еще больше долгов и еще увеличить потребление, особенно недвижимости. И это может быть основой для дальнейшего экономического оживления. С другой стороны, кредит не может быть основой для экономического роста. С Орешкиным можно согласиться. Но что кроме кредита? Если ничего больше не предлагается, если государство не посылает рынку сигналы о повышении оплаты труда, если в государственной сфере не создается большого количества неплохих рабочих мест, то кредит остается едва ли не главным внутренним стимулом для экономического роста и расширения потребления. И это действительно опасно», - отметил эксперт.
Собеседник НСН заявил о серьезности обсуждаемой проблемы и предположил, что власть обратит внимание на то, что нужно не обходить вопрос о слабости внутреннего спроса, а обсуждать вопрос повышении эффективности домашних хозяйств.
«Эта дискуссия живо свидетельствует о том, что проблема существует. Что та стратегия, которая была избрана – внутри экономики кредитуем, на экспорте зарабатываем – недостаточно сильна для экономического роста и экономического развития. Необходимо создавать условия для развития и расширения внутреннего потребления. Давать стимул для покупателей. Это очень важный вопрос, это задачи на перспективу. Пока эти задачи не решались, но сам по себе спор показывает, что рано или поздно на проблему придется обратить внимание», - заключил он.
Ранее Банк России сообщал, что в первом квартале 2019 года сокращение реальных доходов россиян продолжилось — падение составило 2,3%. В регуляторе заявили, что долговая нагрузка населения быстро растет, а отсутствие роста доходов может негативно повлиять на качество потребительских кредитов, в частности, привести к росту неплатежей.
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