Аналитик Антонов: рубль укрепится после праздников
Валютные торги в России в праздничные дни происходят без резких колебаний, после 9 января все может измениться, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
По его словам, в начале 2024 года был запрещен арест активов, находящихся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Речь идет о средствах в российских ценных бумагах. Это окажет позитив на рынок.
Эксперт также отметил, что с началом рабочей недели экспортеры снова будут продавать валютную выручку, а Центробанк России приступит к продажам валюты в рамках своих операций. После того как инвесторы и трейдеры полностью вернутся на рынок после окончания праздников, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар.
В конце 2023 года курс доллара опустился ниже 89 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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