Аналитик Антонов: рубль укрепится после праздников

По его словам, в начале 2024 года был запрещен арест активов, находящихся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Речь идет о средствах в российских ценных бумагах. Это окажет позитив на рынок.

Эксперт также отметил, что с началом рабочей недели экспортеры снова будут продавать валютную выручку, а Центробанк России приступит к продажам валюты в рамках своих операций. После того как инвесторы и трейдеры полностью вернутся на рынок после окончания праздников, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар.

В конце 2023 года курс доллара опустился ниже 89 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

