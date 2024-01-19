Аналитик рассказал о влиянии кризиса в Красном море на курс рубля

Он напомнил, что проблема с судоходством в регионе повышает риск перебоев с поставками нефти и газа. Усложнение логистики может привести к росту стоимости топлива.

«Трудности с поставками с Ближнего Востока могут дополнительно подогревать спрос на российское топливо», — добавил эксперт.

Геополитическая напряженность, по мнению Бахтина, также будет усиливать доллар, увеличивая давление на валюты развивающихся стран и сырьевые котировки. На пике курс доллара может снизиться до 85 рублей, но в среднем должен держаться на уровне 87-89 рублей.

Ранее сообщалось, что трафик в Суэцком канале упал до минимального уровня с марта 2021 года. При этом стоимость морских перевозок через него выросла на 310%, передает «Радиоточка НСН».







