Аналитик рассказал о влиянии кризиса в Красном море на курс рубля
Кризис в Красном море, вызванный нападениями хуситов, может повлиять на курс рубля, рассказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Он напомнил, что проблема с судоходством в регионе повышает риск перебоев с поставками нефти и газа. Усложнение логистики может привести к росту стоимости топлива.
«Трудности с поставками с Ближнего Востока могут дополнительно подогревать спрос на российское топливо», — добавил эксперт.
Геополитическая напряженность, по мнению Бахтина, также будет усиливать доллар, увеличивая давление на валюты развивающихся стран и сырьевые котировки. На пике курс доллара может снизиться до 85 рублей, но в среднем должен держаться на уровне 87-89 рублей.
Ранее сообщалось, что трафик в Суэцком канале упал до минимального уровня с марта 2021 года. При этом стоимость морских перевозок через него выросла на 310%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru