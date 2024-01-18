В России может подорожать чай и кофе из-за кризиса на Ближнем Востоке

Цены увеличатся, если хуситы не прекратят бить по торговым судам в Красном море, заявили в ассоциации «Росчайкофе» ТАСС. Дело в том, что из-за атак увеличивается срок доставки грузов и дорожают логистические услуги.



Перевозка одного контейнера из Азии в Европу, например, уже стала дороже на тысячи тысячи долларов.

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял, что промышленные поставки кофе и ряда других товаров в РФ затруднены в том числе из-за проблем с логистикой, отмечает «Радиоточка НСН».

