В России может подорожать чай и кофе из-за кризиса на Ближнем Востоке
Из-за атак хуситов в России может подорожать чай и кофе, сообщил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Цены увеличатся, если хуситы не прекратят бить по торговым судам в Красном море, заявили в ассоциации «Росчайкофе» ТАСС. Дело в том, что из-за атак увеличивается срок доставки грузов и дорожают логистические услуги.
Перевозка одного контейнера из Азии в Европу, например, уже стала дороже на тысячи тысячи долларов.
Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял, что промышленные поставки кофе и ряда других товаров в РФ затруднены в том числе из-за проблем с логистикой, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: трафик в Суэцком канале упал до минимума с 2021 года
- Байден: США продолжат наносить удары по мятежникам-хуситам
- Нетаньяху не поддержал создание палестинского государства
- Группа «Звери» вновь посетила Донецк
- Ридли Скотт завершил съемки сиквела «Гладиатора»
- СК поддержал проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
- Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
- Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за критического положения ВСУ
- В Бразилии девочка родилась с четырьмя почками
- Врач Данишевский: Умереть можно от 400 мл чистого спирта, выпитого за два часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru