В России может подорожать чай и кофе из-за кризиса на Ближнем Востоке

Из-за атак хуситов в России может подорожать чай и кофе, сообщил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Российский рынок кофе навынос вырос до рекордных 102,7 млрд рублей

Цены увеличатся, если хуситы не прекратят бить по торговым судам в Красном море, заявили в ассоциации «Росчайкофе» ТАСС. Дело в том, что из-за атак увеличивается срок доставки грузов и дорожают логистические услуги.

Перевозка одного контейнера из Азии в Европу, например, уже стала дороже на тысячи тысячи долларов.

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявлял, что промышленные поставки кофе и ряда других товаров в РФ затруднены в том числе из-за проблем с логистикой, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныКофеЧай

Горячие новости

Все новости

партнеры