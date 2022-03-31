Инвестор Таунсэнд из США заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар

Инвестор из Соединенных Штатов Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В Ассоциации российских банков рассказали, как сделать рубль мировой валютой

По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РубльРоссияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры