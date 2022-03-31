Инвестор Таунсэнд из США заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар

По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.

