Инвестор Таунсэнд из США заявил, что рубль отыграл весь санкционный удар
Инвестор из Соединенных Штатов Адам Таунсэнд удивился укреплению российского рубля на фоне введения западных санкций. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, уровень инфляции в России ниже, чем в странах Европейского союза или Организации экономического сотрудничества и развития.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
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