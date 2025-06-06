Аналитик назвал причину роста цен на серебро
Сейчас просыпается интерес к альтернативам золоту, поэтому, скорее всего, серебро будет дорожать и дальше, предположил в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Серебро долгое время было сильно недооценено по отношению к золоту, сейчас этот разрыв устраняется, рассказал в беседе с НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Стоимость серебра достигла максимума за тринадцать лет. На бирже Comex она превысила $36 за тройскую унцию. В последний раз цена этого металла превышала это значение 29 февраля 2012 года.
По мнению Голубовского, подорожание серебра связано с его недооценкой по отношению к золоту.
«Рынок серебра, в отличие от рынка золота, довольно узкий, обороты там меньше, соответственно, им проще управлять. Крупные игроки могут контролировать цену, препятствуя её росту, до тех пор, пока им это удобно. Когда продавцы бумажного серебра, как называют деривативы на серебро, уходят с рынка, происходят вот такие выстрелы. Цены на золото подскочили ещё в апреле, когда начались тарифные войны, а серебро при этом не росло. Этому, по всей видимости, препятствовали крупные игроки, потому что на этом рынке большую роль играет движение в деривативах. Видимо, что-то случилось, они отработали свое, и серебро стало ликвидировать свою крайнюю недооцененность к золоту. Я считаю, что у него вполне есть возможность вырасти до $50 за унцию, даже если золото не будет двигаться», - предположил эксперт.
Он привел в пример платину, цена на которую также выросла.
«Не так давно то же самое наблюдалось в платине. Это менее популярный металл, он редко используется для инвестиций. А тут плюс 4% в день. Платина и дальше продолжает расти. Это говорит о том, что на рынке драгметаллов проснулся интерес к альтернативам золота. По мнению инвесторов, вкладывать в золото сейчас уже очень дорого. Спрос на него, в том числе, разогнали Центробанки стран, которые используют его в качестве резервов, а платину, палладий и серебро они не используют. Сейчас просыпается интерес к альтернативам, поэтому, скорее всего, серебро будет дорожать дальше. Это - инвестиционный спрос. Он не связан с оживлением промышленности», - пояснил Голубовский.
Вместе с тем, он предупредил, что в России сейчас нет хороших инструментов для инвестиций в серебро или платину.
«К сожалению, для инвестиций в серебро или в платину хороших инструментов в России нет. Серебро и платина загадочно котируются. Я не очень хорошо понимаю, кто там отвечает за ценообразование. В России есть возможность приобрести серебряные монеты, но это будет невыгодно с точки зрения разницы между ценой покупки и продажи», - добавил аналитик.
Ранее стоимость золота установила новый рекорд в $3250, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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