«Не так давно то же самое наблюдалось в платине. Это менее популярный металл, он редко используется для инвестиций. А тут плюс 4% в день. Платина и дальше продолжает расти. Это говорит о том, что на рынке драгметаллов проснулся интерес к альтернативам золота. По мнению инвесторов, вкладывать в золото сейчас уже очень дорого. Спрос на него, в том числе, разогнали Центробанки стран, которые используют его в качестве резервов, а платину, палладий и серебро они не используют. Сейчас просыпается интерес к альтернативам, поэтому, скорее всего, серебро будет дорожать дальше. Это - инвестиционный спрос. Он не связан с оживлением промышленности», - пояснил Голубовский.

Вместе с тем, он предупредил, что в России сейчас нет хороших инструментов для инвестиций в серебро или платину.

«К сожалению, для инвестиций в серебро или в платину хороших инструментов в России нет. Серебро и платина загадочно котируются. Я не очень хорошо понимаю, кто там отвечает за ценообразование. В России есть возможность приобрести серебряные монеты, но это будет невыгодно с точки зрения разницы между ценой покупки и продажи», - добавил аналитик.

Ранее стоимость золота установила новый рекорд в $3250, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

