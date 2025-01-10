Стоимость золота поднялась выше $2700 за тройскую унцию впервые с 13 декабря. Соответствующие данные следуют из биржевых торгов.

По состоянию на 8:48 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $9,39 относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, до $2700,19 за тройскую унцию.

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В свою очередь мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,48%, до $31,165 за унцию.

Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН назвал три главных нюанса нового инвестиционного года. Он выделил облигации, золото, а также призвал не ставить крест на российском фондовом рынке, передает «Радиоточка НСН».

