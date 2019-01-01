Новости за ночь: Горбачёв призвал Россию и США к диалогу

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В сети появилось первое за пять лет видео с лидером «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Бакром аль-Багдади. Как сообщает Reuters, на новом видео глава ИГ хвалит боевиков, напавших на храмы и отели в Шри-Ланке, и обещает месть за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Абу Бакр аль-Багдади также говорит о боях в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата в Сирии. Напомним, последний раз видео с ним выходило в июле 2014 года. После этого неоднократно появлялась информация о болезни или убийстве лидера ИГ.

