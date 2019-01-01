Новости за ночь: Горбачёв призвал Россию и США к диалогу
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Михаил Горбачёв призвал Россию и США к диалогу
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил в своей статье в газете The Wall Street Journal, что России и Соединенные Штатам необходимо вести стратегический диалог, так как ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. «Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать», — написал экс-президент СССР. Горбачёв также выразил особое беспокойство применением компьютерных технологий в сфере ядерного оружия. «Ядерное оружие может быть задействовано из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки. Последнее беспокоит меня больше всего», — отметил он.
Появилось первое с 2014 года видео с лидером ИГИЛ
В сети появилось первое за пять лет видео с лидером «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Абу Бакром аль-Багдади. Как сообщает Reuters, на новом видео глава ИГ хвалит боевиков, напавших на храмы и отели в Шри-Ланке, и обещает месть за убийства и тюремные заключения своих приверженцев. Абу Бакр аль-Багдади также говорит о боях в Эль-Багузе на восточном берегу Евфрата в Сирии. Напомним, последний раз видео с ним выходило в июле 2014 года. После этого неоднократно появлялась информация о болезни или убийстве лидера ИГ.
Император Японии отрекся от престола
85-летний император Японии Акихито завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает ТАСС. Отмечается, что процедура гражданского отречения Акихито от власти начнется во второй половине дня.С 1 мая Акихито сменит на престоле старший сын — 59-летний наследный принц Нарухито. Напомним, что передача императорского титула не проводилась уже почти двести лет.
СМИ узнали стоимость отдыха Зеленского в Турции
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха избранного президента Украины Владимира Зеленского. В администрации пятизвёздочного отеля, в котором останавливался Зеленский, стоимость его номера не назвали, однако отметили, что средняя цена за виллу на четверых составляет около 15 тысяч долларов в неделю. С учетом цен на билеты и прочих расходов стоимость трехдневного отдыха с семьей могла составить около 33 тысяч долларов, пишут «РИА Новости». Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. С большим преимуществом победил Зеленский, набрав более 73% голосов, Порошенко поддержали около 24% избирателей. Инаугурация должна пройти до конца мая, однако её точная дата пока не назначена.
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