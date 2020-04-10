Институт экономики РАН: Россия может упасть очень глубоко

Российскому ВВП предрекли падение до уровня 2011 года на 10,2%. Причиной станет кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, такой прогноз составила международная консалтинговая компания McKinsey & Company, пишет РБК. Аналитики полагают, что при негативном сценарии развития событий, российская экономика сможет оправиться только к середине 2023 года.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал чего ждать от грядущего кризиса, и какие меры можно предпринять, чтобы смягчить его последствия.

«Мы вошли в этот кризис, связанный с коронавирусом в условиях громадной неопределённости, а сейчас она и вовсе зашкаливает. Мало кто помнит что-то подобное. Американцы, немцы и британцы говорят, что будет повторение великой депрессии и, похоже, что они правы. Что касается России, то я могу сказать, что с такой медлительностью, противоречивостью и недостаточностью мероприятий, которые у нас сейчас предпринимают, мы можем упасть очень глубоко. И чем дольше мы будем медлить, тем больше будет проблем. Россия, да и весь мир, сейчас столкнулись с двумя громадными параличами – паралич предложения и паралич спроса. И для того, чтобы дать ответ этим вызовам быстро и решительно у нас, как и у всех, есть всего один рычаг – печатание денег. Независимо от того, есть у нас резервы или нет, мы больше всего должны сейчас бояться полного паралича экономики. А спасти от этого могут выплаты людям, беспроцентные кредиты банкам и координированная политика федеральных властей. Сейчас есть мнение, что неважно, как сильно упадёт наша экономика и важнее вопрос выживания, так как мы не знаем наверняка, когда будет пройден пик заболеваемости коронавирусом и, точно также, мы не понимаем, как будет распространяться кризис. Сейчас есть риски полной остановки промышленности и поэтому нужно создавать искусственным путём спрос для того, чтобы остановить этот процесс», - сообщил Гринберг.

Накануне в Международном валютном фонде (МВФ) дали прогноз, что мир ждет худший экономический кризис со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевы, в 2020 году мир ждет «невиданный» ранее кризис из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

