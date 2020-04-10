МВФ прогнозирует худший экономический кризис за сто лет
В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что мир ждет худший экономический кризис со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По ее словам, в 2020 году мир ждет «невиданный» ранее кризисом из-за пандемии коронавирусиной инфекции COVID-2019. Она также отметила, что пока нет ясности, насколько экономический спад будет продолжительным. Георгиева прогнозирует, что если пандемия завершится во второй половине текущего года, то отчасти восстановление экономики возможно в 2021 году.
Пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась на весь мир, заразив почти полтора миллиона людей в разных странах. Погибло уже более 90 тысяч людей.
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