МВФ прогнозирует худший экономический кризис за сто лет

В Международном валютном фонде (МВФ) прогнозируют, что мир ждет худший экономический кризис со времен Великой депрессии 1929-1939 годов. Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

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По ее словам, в 2020 году мир ждет «невиданный» ранее кризисом из-за пандемии коронавирусиной инфекции COVID-2019. Она также отметила, что пока нет ясности, насколько экономический спад будет продолжительным. Георгиева прогнозирует, что если пандемия завершится во второй половине текущего года, то отчасти восстановление экономики возможно в 2021 году.

Пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась на весь мир, заразив почти полтора миллиона людей в разных странах. Погибло уже более 90 тысяч людей.


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