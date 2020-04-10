МВФ прогнозирует худший экономический кризис за сто лет

По ее словам, в 2020 году мир ждет «невиданный» ранее кризисом из-за пандемии коронавирусиной инфекции COVID-2019. Она также отметила, что пока нет ясности, насколько экономический спад будет продолжительным. Георгиева прогнозирует, что если пандемия завершится во второй половине текущего года, то отчасти восстановление экономики возможно в 2021 году.



Пандемия коронавируса, начавшаяся в Китае, распространилась на весь мир, заразив почти полтора миллиона людей в разных странах. Погибло уже более 90 тысяч людей.



