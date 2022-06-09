Иностранные специалисты смогут получить бессрочный вид на жительство в России

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предоставляет право высококвалифицированным специалистам из других стран, а также членам их семей, получать бессрочный вид на жительство в России, сообщают в четверг РИА Новости.

При этом, как отмечается в пояснительных материалах к проекту нормативного акта, данное право может быть предоставлено иностранному гражданину, обладающему знаниями и навыками высокой квалификации только в том случае, если он работает на территории РФ не менее двух лет.