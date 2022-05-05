Банк Англии повысил ключевую ставку до одного процента

В сообщении говорится, что также был повышен прогноз по инфляции на 2022 год - с 5,75% до 10,25%.

Кроме того, Банк Англии не исключил, что ко второму кварталу 2023 года ключевая ставка может быть повышена до 2,5%.

Ранее Федеральная резервная система США объявила о повышении базовой ставки до 0,75—1%, сообщает RT.

