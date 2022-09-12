Индонезия рассматривает возможность импорта российской нефти
Индонезия рассматривает возможность закупки нефти из России. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо в интервью газете Financial Times.
«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, — конечно», — указал глава государства.
Видодо подчеркнул, что правительство в условиях роста цен на энергоносители обязано находить «различные источники» для удовлетворения потребностей страны. По словам президента, Индонезия «хочет найти решение», отмечает РЕН ТВ.
Financial Times пишет, что Индонезия много лет не импортировала российскую нефть в значительных объемах. Издание отмечает, что если Джакарта нарастит закупки российского сырья, Москва сможет компенсировать часть выпадающих объемов европейских поставок. По данным аналитиков, в период с марта по май Азиатско-Тихоокеанский регион нарастил поставки нефти из РФ более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пишет Газета.ру.
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