Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — указано в заявлении ведомства.

При этом планируется сделать исключения из запрета для поставок, которые укладываются в определяемые союзниками ценовые ограничения.

В Минфине указали, что ценовой потолок на российскую нефть будут устанавливать все страны, которые согласятся на применение нового механизма. Коалиция будет действовать под началом «координатора» и принимать решение на основе набора технических факторов. При этом сами США не возобновят закупки российской нефти после введения лимитов на цены.

