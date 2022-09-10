Минфин США анонсировал запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря

США вместе с союзниками из Группы семи и Евросоюза зимой введут запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин.

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«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — указано в заявлении ведомства.

При этом планируется сделать исключения из запрета для поставок, которые укладываются в определяемые союзниками ценовые ограничения.

В Минфине указали, что ценовой потолок на российскую нефть будут устанавливать все страны, которые согласятся на применение нового механизма. Коалиция будет действовать под началом «координатора» и принимать решение на основе набора технических факторов. При этом сами США не возобновят закупки российской нефти после введения лимитов на цены.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАМинфинРоссияНефть
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