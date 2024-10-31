Индонезия, ОАЭ и Таиланд: Инвестор назвал топ стран для покупки недвижимости

Политическая обстановка и санкции значительно усложнили процесс приобретения недвижимости в таких странах Евросоюза, как Испания, Португалия и Болгария, потому в новых реалиях россияне отдают предпочтение другим вариантам.

«На фоне таких популярных направлений, как Арабские Эмираты, Таиланд и Вьетнам, на первое место в моем рейтинге зарубежной недвижимости я бы поставил Индонезию», - пояснил Воронков в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, на данный момент в стране активно развивается строительная отрасль, однако, выбирая квартиру, стоит обращать внимание на отделку. Стоимость апартаментов в Индонезии начинается от 50 тысяч долларов. Еще одним интересным вариантом для российских инвесторов является покупка недвижимости в Южно-Африканской Республике.

Ранее главный редактор портала о зарубежной недвижимости Prian.ru Филипп Березин в разговоре с «Радиоточкой НСН» подтвердил, что россияне продолжают проявлять интерес к зарубежной недвижимости, которая оценивается в долларах или евро и остается прибыльным активом.

