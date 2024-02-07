«Нефть дорожает!»: Как конфликт в Красном море скажется на экономике России
Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил НСН Вячеслав Кулагин.
Обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть в полмиллиона баррелей в сутки, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в беседе с НСН. Он отметил, что затраты российских перевозчиков возрастают, но компенсируются ростом цен на нефть.
Страны Евросоюза могут остаться без энергоносителей из-за эскалации конфликта в Красном море и сокращения поставок из России, пишет Associated Press (AP). Отмечается, что атаки мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на торговые суда в Красном море создают новую угрозу прекращения снабжения энергоносителями 27 стран Евросоюза. Кулагин рассказал, как конфликт в регионе экономически отразится на России.
«На Россию этот конфликт влияет с разных углов. С одной стороны, в Европе становятся более востребованы поставки из России. Но это касается разрешенных поставок, допустим, СПГ. С другой стороны, танкеры с российским топливом не очень застрахованы, так как не всегда понятно, чье судно идет. Сейчас российскую нефть перевозят танкеры из разных стран ведь. Все также направляются в обход, что увеличивает затраты. Это сказывается на всех грузоперевозчиках», - объяснил он.
При этом именно повышенный спрос на нефть компенсирует перевозчикам дополнительные расходы.
«Но это будет отчасти компенсироваться повышением цены из-за возросшего спроса. Мы подсчитали, что обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть примерно полмиллиона баррелей в сутки. Это достаточно существенные объемы. Они же влияют и на цены», - заключил собеседник НСН.
Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отмечает «Радиоточка НСН».
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