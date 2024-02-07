«Нефть дорожает!»: Как конфликт в Красном море скажется на экономике России

«На Россию этот конфликт влияет с разных углов. С одной стороны, в Европе становятся более востребованы поставки из России. Но это касается разрешенных поставок, допустим, СПГ. С другой стороны, танкеры с российским топливом не очень застрахованы, так как не всегда понятно, чье судно идет. Сейчас российскую нефть перевозят танкеры из разных стран ведь. Все также направляются в обход, что увеличивает затраты. Это сказывается на всех грузоперевозчиках», - объяснил он.

При этом именно повышенный спрос на нефть компенсирует перевозчикам дополнительные расходы.

«Но это будет отчасти компенсироваться повышением цены из-за возросшего спроса. Мы подсчитали, что обход Красного моря дает дополнительный мировой спрос на нефть примерно полмиллиона баррелей в сутки. Это достаточно существенные объемы. Они же влияют и на цены», - заключил собеседник НСН.

Спрос на нефть в мире в этом году будет зависеть от роста мировой экономики, по консенсусу экспертов он вырастет примерно на два миллиона баррелей в сутки, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отмечает «Радиоточка НСН».

