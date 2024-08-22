Индия стала крупнейшим импортером российской нефти

Индия стала лидером по среднесуточным объемам импорта российской нефти в июле 2024 года (2,07 млн баррелей). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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При этом Индия сумела увеличить показатель июня 2024 года на 4,2%, ежедневный экспорт в годовом выражении вырос на 12%, а доля поставок российской нефти в структуре индийского импорта достигла рекордных 44%.

Интерес индийских предприятий к нефти из России во многом объясняется предоставляемыми скидками. Данная тенденция, по мнению источников Reuters, сохранится, пока Запад не ужесточит рестрикции в отношении российской нефти.

Ранее Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии найти альтернативу нефти из России.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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