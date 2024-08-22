Индия стала крупнейшим импортером российской нефти

При этом Индия сумела увеличить показатель июня 2024 года на 4,2%, ежедневный экспорт в годовом выражении вырос на 12%, а доля поставок российской нефти в структуре индийского импорта достигла рекордных 44%.

Интерес индийских предприятий к нефти из России во многом объясняется предоставляемыми скидками. Данная тенденция, по мнению источников Reuters, сохранится, пока Запад не ужесточит рестрикции в отношении российской нефти.

Ранее Еврокомиссия предложила Венгрии и Словакии найти альтернативу нефти из России.

