Индия опровергла присоединение к потолку цен на российскую нефть

В Дели заявили, что не обязаны покупать ресурсы с условием введенных странами G7 и Евросоюзом ограничений. На сегодняшний день Индия экспортирует 85% российской нефти.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийские чиновники якобы попросили местные банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на нефть в 60 долларов за баррель.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН уличил Bloomberg в фейке про Индию, заявив, что Дели не может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, поскольку не занимается ее перевозкой и страховкой,

