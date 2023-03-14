Индия опровергла присоединение к потолку цен на российскую нефть
Министерство нефти Индии не присоединялось к потолку цен на российскую нефть, сообщает Reuters.
В Дели заявили, что не обязаны покупать ресурсы с условием введенных странами G7 и Евросоюзом ограничений. На сегодняшний день Индия экспортирует 85% российской нефти.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийские чиновники якобы попросили местные банки и трейдеров придерживаться ограничений цен на нефть в 60 долларов за баррель.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН уличил Bloomberg в фейке про Индию, заявив, что Дели не может присоединиться к потолку цен на российскую нефть, поскольку не занимается ее перевозкой и страховкой,
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