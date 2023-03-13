Bloomberg: Россия резко нарастила поставки нефти по морю

С учетом роста объемы поставок с 3 по 10 марта составили 3,3 миллиона баррелей в день. Всего за указанный период на 31 танкер загружено 23,3 миллиона баррелей «черного золота».

В агентстве заявили о росте доходов России от экспорта нефти на 12,5% - до $45 миллионов.

Резкий рост экспорта в Bloomberg объяснили увеличением закупок со стороны Индии, которая обошла Китай и стала основным импортером российского «черного золота». При этом в агентстве отметили, что Дели не намерен нарушать введенное Западом нефтяное эмбарго.

На фоне банковского кризиса в США нефть на мировых рынках начала дешеветь. Майские контракты на лондонской бирже опустились ниже $79 за баррель, передает НСН.

