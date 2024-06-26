Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз
Индия в 14 раз нарастила объем поставок смартфонов в Россию в январе-апреле 2024 года, передает РИА Новости.
По данным агентства, импорт в Россию смартфонов из Индии в период с январе по апрель этого года достиг 85,2 миллиона долларов. За аналогичный период 2023 года показатели были на уровне шести миллионов долларов.
Отмечается, что крупнейшим импортером смартфонов из Индии по итогам первых четырех месяцев 2024 года были Соединенные Штаты, которые увеличили объем закупок в 1,8 раза, до 2,7 миллиарда долларов. Второе место занимают ОАЭ с закупками на 694 миллиона долларов, третье — Нидерланды 572 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что Испания в апреле после паузы возобновила импорт железа и стали из России, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru