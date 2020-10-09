Индексацию пенсий работающим пенсионерам возобновят одномоментно или поэтапно

Индексация пенсий работающих пенсионеров не проводилась с 1 января 2016 года, сообщает Ura.ru.

На этой неделе Владимир Путин поддержал предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова индексировать пенсии. Мера коснется более 10 млн человек.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил НСН, что был удивлен тем, что президент прекрасно осведомлен о несправедливости в отношении работающих пенсионеров.

«Удивил буквально вчера меня президент по-хорошему, когда на мой вопрос о необходимости индексации пенсий для рабочих пенсионеров, которым эти индексации не делаются уже пять лет, он вдруг сказал, что, оказывается, знает эту тему хорошо и уже дал поручение правительству готовить предложения. Это было очень приятно, это здорово, что президент знает о несправедливости по отношению к нашим пенсионерам», -

