Миронов рассказал, чем его удивил Путин

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН поздравил президента с днем рожденья.

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. В эфире НСН с днем рожденья его поздравил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Прежде всего, хочу поздравить нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с днем рожденья. А пожелать ему хочу здоровья и веры в то, что все у нас получится. Россия – мощное государство, и все задачи, которые стоят у нас, будут выполнены», - заявил Миронов.

Он рассказал, что Путин сумел его удивить.

Новости за ночь: Миронов предложил ввести продуктовые карточки для бедных

«Удивил буквально вчера меня президент по-хорошему, когда на мой вопрос о необходимости индексации пенсий для рабочих пенсионеров, которым эти индексации не делаются уже пять лет, он вдруг сказал, что, оказывается, знает эту тему хорошо и уже дал поручение правительству готовить предложения. Это было очень приятно, это здорово, что президент знает о несправедливости по отношению к нашим пенсионерам», - заключил политик.

Владимир Путин возглавил Российскую Федерацию в 2000 году. Благодаря проведенному в этом году изменению конституции он получил право находится на посту президента страны до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Сергей Миронов // НСН
ТЕГИ:День РожденияСергей МироновВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры