Миронов рассказал, чем его удивил Путин

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. В эфире НСН с днем рожденья его поздравил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Прежде всего, хочу поздравить нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с днем рожденья. А пожелать ему хочу здоровья и веры в то, что все у нас получится. Россия – мощное государство, и все задачи, которые стоят у нас, будут выполнены», - заявил Миронов.

Он рассказал, что Путин сумел его удивить.