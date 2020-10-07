Миронов рассказал, чем его удивил Путин
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН поздравил президента с днем рожденья.
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 68 лет. В эфире НСН с днем рожденья его поздравил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Прежде всего, хочу поздравить нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с днем рожденья. А пожелать ему хочу здоровья и веры в то, что все у нас получится. Россия – мощное государство, и все задачи, которые стоят у нас, будут выполнены», - заявил Миронов.
Он рассказал, что Путин сумел его удивить.
«Удивил буквально вчера меня президент по-хорошему, когда на мой вопрос о необходимости индексации пенсий для рабочих пенсионеров, которым эти индексации не делаются уже пять лет, он вдруг сказал, что, оказывается, знает эту тему хорошо и уже дал поручение правительству готовить предложения. Это было очень приятно, это здорово, что президент знает о несправедливости по отношению к нашим пенсионерам», - заключил политик.
Владимир Путин возглавил Российскую Федерацию в 2000 году. Благодаря проведенному в этом году изменению конституции он получил право находится на посту президента страны до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
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