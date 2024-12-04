Индекс Мосбиржи ускорил падение
Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2500 пунктов, ускорив падение, по итогам торгов 4 декабря. Это показывают данные площадки.
Минимальным значением дня стала отметка 2482 пункта, закрылся индекс Мосбиржи на уровне 2487 пунктов. В последний раз ниже 2500 пунктов он опускался 27 ноября — тогда наблюдалось рекордное падение рубля с марта 2022 года.
Снижение стало следствием резкого падения акций «Газпрома». Акции обрушились после заявления главы Минфина Антона Силуанова, что ведомство не ожидает дивидендов от корпорации в 2025 году. Бумага завершила день на отметке 115,5 рубля (это на 4,93% меньше, чем 3 декабря).
Негативные настроения на рынке также могли быть спровоцированы выступлениями на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» российского лидера Владимира Путина и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Ранее курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru