Индекс Мосбиржи ускорил падение

Минимальным значением дня стала отметка 2482 пункта, закрылся индекс Мосбиржи на уровне 2487 пунктов. В последний раз ниже 2500 пунктов он опускался 27 ноября — тогда наблюдалось рекордное падение рубля с марта 2022 года.

Снижение стало следствием резкого падения акций «Газпрома». Акции обрушились после заявления главы Минфина Антона Силуанова, что ведомство не ожидает дивидендов от корпорации в 2025 году. Бумага завершила день на отметке 115,5 рубля (это на 4,93% меньше, чем 3 декабря).

Негативные настроения на рынке также могли быть спровоцированы выступлениями на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» российского лидера Владимира Путина и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Ранее курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

