Курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год
Центробанк установил курс юаня на уровне 13,82 рубля на 21 ноября. Это рекордный показатель с 10 октября 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт ЦБ.
Американский доллар также обновил рекорд годовой давности, его стоимость составила 100,21 рубля. А вот евро подняться до рекордных показателей не сумел — сейчас единая европейская валюта стоит 105,8 рубля, неделю назад ее цена была на рубль дороже.
Кроме того, впервые со 2 ноября индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Таким образом, местный фондовый рынок утратил весь позитив, которого удалось достичь благодаря победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Причиной тому стало полученное Украиной от США разрешение использовать для нанесения ударов по России крылатые ракеты ATACMS.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил, что для российской экономики оптимальным является курс 150-160 рублей за доллар, этой отметки американская валюта сможет достигнуть после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru