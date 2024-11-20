Курс юаня к рублю достиг рекордных показателей более чем за год

Американский доллар также обновил рекорд годовой давности, его стоимость составила 100,21 рубля. А вот евро подняться до рекордных показателей не сумел — сейчас единая европейская валюта стоит 105,8 рубля, неделю назад ее цена была на рубль дороже.

Кроме того, впервые со 2 ноября индекс Мосбиржи упал ниже 2600 пунктов. Таким образом, местный фондовый рынок утратил весь позитив, которого удалось достичь благодаря победе кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США. Причиной тому стало полученное Украиной от США разрешение использовать для нанесения ударов по России крылатые ракеты ATACMS.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил, что для российской экономики оптимальным является курс 150-160 рублей за доллар, этой отметки американская валюта сможет достигнуть после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

