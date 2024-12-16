Индекс Мосбиржи упал ниже 2425 пунктов впервые с марта 2023 года

В ходе торгов 16 декабря индекс Московской биржи упал ниже 2425 пунктов впервые с конца марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индекс доходил до 2424,87 пункта. Индекс потерял с начала дня почти 50 пунктов. В начале этого года показатель находился в районе 3000 пунктов, в мае он превышал 3500 пунктов.