Индекс Мосбиржи упал ниже 2425 пунктов впервые с марта 2023 года

В ходе торгов 16 декабря индекс Московской биржи упал ниже 2425 пунктов впервые с конца марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На минимуме индекс доходил до 2424,87 пункта. Индекс потерял с начала дня почти 50 пунктов. В начале этого года показатель находился в районе 3000 пунктов, в мае он превышал 3500 пунктов.

Ожидания и реальность: В Госдуме назвали виновных в росте ключевой ставки

Падение фондового рынка происходит на фоне сложившегося у аналитиков консенсуса по поводу очередного повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 20 декабря.

Ранее доцент кафедр банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов отметил, что максимальных процентных ставок по банковским депозитам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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