Экономист: Пиковые ставки по вкладам ожидаются в конце декабря и январе

Максимальных процентных ставок по банковским депозитам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олега Акимова.

По его словам, прежде всего на ближайшем заседании Центробанка России на 20 декабря регулятор с большой долей вероятности в очередной раз поднимет ключевую ставку. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам.

Кроме того, декабрь-январь традиционно являются для банков месяцами скидок - в рамках праздничных акций они привлекают новых вкладчиков.

Эксперты прогнозируют существенное увеличение ставок по банковским депозитам в ближайшие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

