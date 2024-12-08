Экономист: Пиковые ставки по вкладам ожидаются в конце декабря и январе
Максимальных процентных ставок по банковским депозитам следует ожидать в конце декабря и январе 2025 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олега Акимова.
По его словам, прежде всего на ближайшем заседании Центробанка России на 20 декабря регулятор с большой долей вероятности в очередной раз поднимет ключевую ставку. Как следствие, вырастут и ставки по вкладам.
Кроме того, декабрь-январь традиционно являются для банков месяцами скидок - в рамках праздничных акций они привлекают новых вкладчиков.
Эксперты прогнозируют существенное увеличение ставок по банковским депозитам в ближайшие месяцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru