Индекс Мосбиржи рухнул после слов Лаврова о линии соприкосновения

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о невозможности прекращения боевых действий на Украине привело к обрушению российского фондового рынка, сообщает «Лента.ру».

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Индекс Мосбиржи опускался ниже 3262 пунктов, снизившись более чем на 100 пунктов. Однако к закрытию биржи индекс частично восстановился, поднявшись до 3280.

Глава МИД РФ заявил, что российские границы закреплены в Конституции страны. «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская... такого не будет», — указал Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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