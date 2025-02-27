Индекс Мосбиржи рухнул после слов Лаврова о линии соприкосновения
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о невозможности прекращения боевых действий на Украине привело к обрушению российского фондового рынка, сообщает «Лента.ру».
Индекс Мосбиржи опускался ниже 3262 пунктов, снизившись более чем на 100 пунктов. Однако к закрытию биржи индекс частично восстановился, поднявшись до 3280.
Глава МИД РФ заявил, что российские границы закреплены в Конституции страны. «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения — вот это российская, а это украинская... такого не будет», — указал Лавров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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