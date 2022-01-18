Индекс Мосбиржи опустился до 3300 пунктов впервые с января 2021 года
Индекс Мосбиржи в ходе торгов показал снижение до 3297,12 пунктов впервые с открытия первой торговой сессии прошлого года.
Как сообщает РБК, падение связано в первую очередь с геополитическими новостями. В частности, влияние оказало отсутствие успешных итогов переговоров США и РФ по безопасности в январе текущего года.
Некоторые инвесторы прогнозирует дальнейшее падение индекса. Между тем, директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что геополитика действительно может влиять на финансовые рынки, но для долгосрочных инвесторов слухи об обвале российского рынка акций не должны играть никакой роли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru