Экономист прокомментировал ситуацию с повышением курса валют
Курсы евро и доллара обновили максимальные показатели, сообщает RT со ссылкой на кандидата экономических наук Михаила Беляева.
По его словам, подорожание валют не стоит считать долгосрочной тенденцией. На ситуацию с курсом доллара и евро могли, в том числе повлиять и беспорядки в Казахстане. Как отметил эксперт, в настоящее время нет никаких фундаментальных условий для снижения курса рубля, а в ситуации преобладают конъюнктурные факторы.
Напомним, курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,25% и торговался на уровне 86,02 рубля. Курс доллара США на Мосбирже также вырос — до 76,05 рубля.
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