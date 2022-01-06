Экономист прокомментировал ситуацию с повышением курса валют

По его словам, подорожание валют не стоит считать долгосрочной тенденцией. На ситуацию с курсом доллара и евро могли, в том числе повлиять и беспорядки в Казахстане. Как отметил эксперт, в настоящее время нет никаких фундаментальных условий для снижения курса рубля, а в ситуации преобладают конъюнктурные факторы.

Напомним, курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,25% и торговался на уровне 86,02 рубля. Курс доллара США на Мосбирже также вырос — до 76,05 рубля.

